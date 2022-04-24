醉酒女搭小黃國道上又揮又踹 運將不滿警只受理性騷擾

一名計程車司機日前從屏東市載乘客王姓女子要到高鐵左營站，行經國道三號、十號時，王女卻疑似突然發酒瘋不斷起身揮手踢腿，害司機分心用右手擋，一手開車，嚇得警告她這樣會死，隨即下仁武交流道後直接到派出所報案。不過，警方認為僅有性騷擾，令他不滿，將當時車內影像分享至臉書社團讓大家評評理。

仁武警分局表示，該案依法受理，司機當時並未告知王女有拉手煞車等危險行為，針對司機臉書提及公共危險部分，將根據司機臉書影片偵辦。

日前台中有「腳交千金」搭乘計程車時將腳放到駕駛座問司機「香不香」引起熱議，一名計程車司機昨天在臉書社團「屏東吃喝玩樂」分享，上月28日晚間9時許於屏東市載王姓女子（60歲）要到高鐵左營站，在國道十號上行駛時，她突然發酒瘋，起身往前想跨坐到右前座，且手一直想碰轎車的排檔桿與手煞車，司機只能邊開車注意路況，邊用右手將王女的頭、手撥開，最後下仁武交流道請派出所員警處理。

司機發文指出，當時筆錄做完員警僅依性騷擾案件受理，但針對在高速公路上影響生命財產安全部分卻沒有處理，想求網友評評理，「一樣是台灣大車隊，處理方式卻天壤之別」。司機分享當時車上影像，只見他一直請王女坐好，並說「你這樣我們兩個都會死掉，我不想跟你一起死」，王女則粗言辱罵、醉醺醺回應「只有你會死，我不會死」。

仁武警分局表示，當時依規定受理報案，司機報案指稱王女（領有身心障礙手冊）在車上意圖抱他、親他，未告知有拉手煞車等危險行為，且未提供事發當時影像，員警考量王女當下明顯酒醉，為預防王女再造成本身或他人生命、身體危險，立即依警執法即時強制規定，對王女實施保護性管束，後續依性騷擾防治法查處辦理。

律師李奇芳表示，根據計程車司機提供影像，王女沒有明顯性騷擾行為，另也看不出計程車因王女往前伸手，而出現蛇行、飆車、逆向狀況，因此性騷擾及公共危險只有司機單一陳述應該告不成，可能只能提告強制罪妨礙駕駛駕車。

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