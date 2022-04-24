半夜愛犬走丟 警網搜找到飼主狗狗樂壞搖尾

桃園市龜山區羅姓男子深夜遛狗，愛犬卻跑入暗處不見，讓他焦慮一整夜，隔天報案；轄區員警獲報後，在地方社群搜尋相關貼文，終於在當地社團發現有人拾獲，昨晚讓羅男與10年愛犬「莎莎」重逢，莎莎看到主人也興奮地搖尾巴，平安回到他懷中。

龜山警分局指出，羅姓男子前天晚上帶著貴賓犬「莎莎」在桃林鐵路步道散步，牠一時頑皮跑入暗處後不見，羅遍尋不著相當著急，昨下午至大林派出所報案，查詢有無民眾撿到犬隻送到派出所認領，還向員警表自己飼養莎莎逾10年，感情深厚如家人般，前一晚幾乎無法入眠。

派出所員警熱心愛狗，馬上針對失散地點調閱周邊監視器。有女警平時關注地方社群網站，上網搜尋狗狗找主人文章，在桃園、龜山等社群網站搜尋多篇文章後，果然在「龜山生活通」社群網站發現林姓女子撿到莎莎，昨晚隨即請她帶狗到派出所。

羅男與莎莎在派出所外重逢，情緒激動，馬上抱緊牠並親吻，而莎莎也興奮的直搖尾巴；林小姐表示，當晚在超商購物出來，發現莎莎獨自徘徊，認為可能與主人走散，所以先帶回家中安置，並將照片及聯絡方式留在版上協尋，很高興幫助莎莎回家，讓羅男十分感謝。