蝦皮驚見「3劑小黃卡」強調真假難辨 警：已展開追查
本土疫情瘋狂延燒，卻有民眾在網上販售「偽造小黃卡」牟利。有賣家在蝦皮購物平台上，兜售姓名、身分證皆空白，且「打滿三劑」的小黃卡，商品詳情更標榜「複製品」、「真假難辨」。雖然賣家已將偽造品下架，但警方表示，獲悉後已展開追查，若查證違法屬實，將依法究辦。
昨天有民眾逛蝦皮時，發現一名帳號J開頭的男子，在賣場上架小黃卡（COVID-19疫苗接種紀錄卡），仔細一看，竟是「已蓋滿3劑疫苗接種紀錄，且姓名、身分證皆空白的小黃卡」，氣得在網路論壇爆料，指控該賣家是不是偽造文書。
該賣家在商品詳情說，「紙本疫苗接種複製品，可當替代品使用，姓名、身分證可自行填寫，真假難辨」，強調「上健身房、8大場所快速通關，不怕弄丟、弄髒」，疑似欲藉疫情大爆發時刻牟利。
經查詢，該偽造小黃卡上的3家接種疫苗診所，都位處新北市板橋區，聯合報記者獲悉，分別向新北市刑大以及衛生局詢問，此情形是否涉及不法，與如何查辦。
新北市衛生局表示，有接獲民眾投訴，網路賣家在網上兜售疫苗接種小黃卡複製品，經查後目前沒有類似狀況，該案以真實接種紀錄變造製作在網路兜售，此舉涉嫌違反刑法偽造變造公文書，已請警方協助偵辦調查，依法偵辦。
新北市刑大表示，已請科偵隊等單位查證，該賣家是否涉及偽造文書等罪，也會向診所了解印章蓋印等狀況，若追查後確實涉及不法，將依法究辦。
新北市刑大說，賣家有犯意販賣，是涉嫌偽造文書罪，若買家使用偽造小黃卡出入需打滿3劑的場所，也已涉及「行使偽造文書罪」，且將面臨傳染病防治法第70條，最高1萬5000元罰鍰。
據了解，該賣家不只販售偽造小黃卡，另還拍賣「健保卡COVID-19疫苗空白貼紙」，指出「可自行手寫日期，上健身房、8大場所出示健保卡快速通關，免回診所補發」，更強調「一份一張貼紙，滿3張才出貨」，心態十分惡劣。
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