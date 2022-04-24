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美福大火悶燒創近年紀錄 桃園消防演練冷凍倉儲火警
桃園市美福倉儲悶燒21天，創近年火警紀錄，冷凍倉儲防災也因而受關注，桃市大有消防分隊今天攜手倉儲業者舉辦火災搶救演練，針對庫房易囤積濃煙，以排煙車協助救出受困人員，同時也加強員工防火知識及自衛消防編組能力，即時通報、避難並滅火。
大有分隊今天上午在轄內德川倉儲舉辦火搶演練，廠區為一樓挑高鐵皮屋，並有常溫、低溫、冷凍及高架等各式倉儲隔間，環境複雜且儲存大量可燃性原料及成品、半成品，若發生火災易蓄積大量濃煙，影響消防員判斷蓄煙厚度、搜索不易，本次是模擬廠房內冷凍倉儲疑似因電器走火，大量濃煙及火舌竄出，現場也在空地安全處點火增加臨場感。
員工在發現火災後啟動自衛消防編組機制，通報119並疏散廠內員工避難逃生，也初步撲滅火勢，但因火煙過大且有人受困，待消防人員到現場後，也明確告知倉儲起火情形、存放物質及員工受困等狀況，讓消防隊立刻部水線及導光索入室搶救，並利用雲梯車及砲塔周界防護，以免火勢擴大，最終順利救出人員並撲滅火勢。
分隊長蘇翊瑄指出，倉儲因囤放大量貨品，火載量較大，密閉悶燒濃煙也較多，火點尋找不易，這次利用排煙車初步散出濃煙，順利找到人及火點後也要立即關閉，避免空氣過於流通助長火勢，還要拿捏入室搶救時機，這些都有賴消防員從訓練中汲取經驗。
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