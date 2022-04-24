詐騙集團當他好騙兩度找上門 假檢察官當場被補

疫情升溫，詐騙集團看好許多民眾宅在家，本月20日由成員冒用假檢警身分，謊稱被害人身分遭冒用，上門取走20萬多元後，22日再度聯絡被害人，要求交付其他金融帳戶的提款卡，被害人驚覺被騙，報警法辦。警方合力在台南市南區新建路圍捕黃姓男車手到案，警詢後依詐欺罪嫌移送南檢偵辦，檢方認為他涉嫌重大向法院聲押獲准。

據了解，詐騙機房人員冒用台電公司名義，謊稱任姓男被害人欠繳電費3萬元，並稱身分極可能遭到冒用，隨即將電話轉接給二線假檢警，由其在電話中假裝問筆錄，將民眾個資、金融帳戶及戶內款項皆詢明後，20日再派員分次上門取走金融卡和現金，使被害人損失20餘萬後，詢問友人才知道自己已經遭詐騙，趕緊向新興所報案。

不料詐騙集團食髓知味，再度以電話要求被害人，交付其他帳戶提款卡，並表示會派「檢察官」上門領取。

台南市警六分局接獲線報後，調度線上便衣及制服警力，前天下午4點多至新建路埋伏，當場壓制逮捕取款黃姓男車手（滿18歲），警方將持續追查其他被害人，並刨根溯源追查幕後集團。據了解，黃並非第一次當車手取款，目前失業，供稱取款可獲5%報酬。