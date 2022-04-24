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詐騙集團當他好騙兩度找上門 假檢察官當場被補

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

疫情升溫，詐騙集團看好許多民眾宅在家，本月20日由成員冒用假檢警身分，謊稱被害人身分遭冒用，上門取走20萬多元後，22日再度聯絡被害人，要求交付其他金融帳戶的提款卡，被害人驚覺被騙，報警法辦。警方合力在台南市南區新建路圍捕黃姓男車手到案，警詢後依詐欺罪嫌移送南檢偵辦，檢方認為他涉嫌重大向法院聲押獲准。

據了解，詐騙機房人員冒用台電公司名義，謊稱任姓男被害人欠繳電費3萬元，並稱身分極可能遭到冒用，隨即將電話轉接給二線假檢警，由其在電話中假裝問筆錄，將民眾個資、金融帳戶及戶內款項皆詢明後，20日再派員分次上門取走金融卡和現金，使被害人損失20餘萬後，詢問友人才知道自己已經遭詐騙，趕緊向新興所報案。

不料詐騙集團食髓知味，再度以電話要求被害人，交付其他帳戶提款卡，並表示會派「檢察官」上門領取。

台南市警六分局接獲線報後，調度線上便衣及制服警力，前天下午4點多至新建路埋伏，當場壓制逮捕取款黃姓男車手（滿18歲），警方將持續追查其他被害人，並刨根溯源追查幕後集團。據了解，黃並非第一次當車手取款，目前失業，供稱取款可獲5%報酬。

台南市警六分局強調，檢警絕不會在電話中做筆錄，也不會上門向民眾收取保證金、存摺或提款卡，民眾若接到類似電話，就是詐騙電話，請立即向165專線或附近派出所諮詢確認。也呼籲年輕人求職找工作應循正當管道，切勿當詐騙集團的車手，否則不但沒賺到錢，還要進牢獄吃牢飯，最後還要負起龐大的賠償責任，得不償失。

黃姓詐騙車手（穿白色上衣）被警方當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝
黃姓詐騙車手（穿白色上衣）被警方當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝

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