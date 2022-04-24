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影／機車座墊被割破 車主看監視器畫面不追究網友熱議
桃園市46歲彭姓女子昨天將機車停在中壢區內壢成功市場停車格，遭不明人士割破機車座墊，十分生氣報案，警方調閱監視器，查出一名年長男子疑似持利器割破座墊，彭女不願追究，卻引起網友熱議，警方今天上午表示，已鎖定嫌犯，後續將通知犯嫌到案說明。
彭女表示，她騎乘機車前往內壢成功市場買菜，停在內壢國小側門旁停車格，未料機車座墊竟遭人割破，氣得一肚子火，報案調監視器畫面，看到年長者牽年，以為她將腳踏車移位，將手畫破座墊，她看到年紀有點大就算了，但是長者行為非常不可取，她也感謝警方幫忙。
中壢警方表示， 彭女將機車停在內壢國小側門停車格，座墊疑遭不明人士毀損報案，警方調閱監視，發現一名身穿深色背心的年長者，欲牽腳踏車離開，因為機車卡住腳踏車出入，年長者疑似手持不明利器向機車座墊「畫一下」離去，彭女認為是停車糾紛引起，最後不願追究。
彭女將經過PO到臉書群組，引起許多網友議論，網友表示，老人隨身攜帶小刀，以此手法割皮很多車子，應予究辦；網友說隨身帶小名，聽起來就很危險；另一網友認為，應該提告，即時不追究責任，也不能姑息，要讓對方知道嚴重性。也有網友稱讚彭女心存善念。
警方表示，彭女報案後，警方根據監視器懷疑該年長者手持利品器割破機車座墊，目前已鎖定嫌犯，警方後續將通知該犯嫌到案說明。
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