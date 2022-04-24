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男子開車下坡過彎不慎 撞路邊車後四輪朝天
基隆市黃姓男子今天上午10點多，從安樂區開車沿安一路前往市區途中，在警四分局安定派出所附近彎道，不慎擦撞停放路旁車輛後，在車道上翻車。黃男接受酒測，酒測值為0，非酒後駕車。黃男受到輕微擦、挫傷，婉拒就醫。事故原因由警方調查中。
據了解， 20多歲黃男今早獨自開車前往市區途中，在安一路距離安定派出所約50公尺處，疑因過彎不慎，擦撞路旁兩輛車後，車身180度翻覆，四輛朝天躺在車道上。
派出所內員警聽到異常聲響外出查看，並協助黃男脫困，進行交通管制，引導雙向車流單線通行。在在上午11點多排除事故車輛，恢復正常行車。警方將調閱周邊監視器及車內行車記錄器，釐清事故原因，並聯繫被撞車主，讓雙方商討賠償事宜。
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