影／挺過八八風災消防車退役 找亞洲車神花380萬改新車

台中市文昌消防分隊有一輛水域救災車「文昌43」，肩負水域搜救、搭載救生艇使用，曾在莫拉克風災、八八風災使用，因車齡已有27年，老舊需淘汰，有企業主得知後，捐出380萬元，找來有「亞洲車神」之稱的賽車手陳和皇，花3個月改造，今早在分隊舉辦捐贈儀式，也讓戰功彪炳的「文昌43」正式退役。

台中市第八救災救護大隊文昌消防分隊的水域搜救車「文昌43」，過去已服役27年多，車齡已經老舊，而且維修費用高、許多零件也不好找到，維修成本高，因此急需汰換，文昌消防分隊長林政葦透過大隊的牽線，找到不願具名的張姓企業主、大蘋果小太陽活力慈善平台，願意捐出380萬元，協助分隊購買車輛、設備。

林政葦說，「文昌43」退役之後，新車必須肩負起水域搜救的功能，所以找來曾經完成過「史上最難賽事」達卡拉力賽的賽車手陳和皇，而陳過去也被稱為「亞洲車神」，所以拜託陳協助改裝車輛，將一輛車價150萬的福特Ranger，改裝成一輛具備原本水域搜救功能，而且車頂還可搭載一艘橡皮艇。

陳和皇說，改車約花了3個月的時間，針對原本消防車所具備的功能，在新車上加裝，包括加高新車的底盤、優化強化底盤，輪胎的話，改成全地形的輪胎，沙地、泥地、岩石都可適用，輪圈也是鍛造輪圈，車頂的話，改裝成可以裝載橡皮艇，可以承重10個人的重量。

陳和皇說，如果檢視原本「文昌43」與新的改裝搜救車的話，可以發現，新車比舊車的體格「減重」不少，變得更加緊湊，可以運用的救災狀況，更加的廣泛，實用性更高，改裝費用大約百萬。