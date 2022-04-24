偷風衣挨告 女辯「肚子痛打算下周再給錢」遭法院打臉

高雄黎姓女子到湖內一處市場衣服攤，趁攤商不注意，竊走吊掛在貨架上的風衣外套；事後店家發現遭竊報警，警方循線找到黎女，她不僅否認犯行，還辯稱「因肚子痛離去，打算下周再給錢」。經審理，地院認為黎女供詞不足採信，將她依竊盜罪，處拘役50天，全案仍可上訴。

判決指出，黎女去年9月26日上午8時許，到高雄湖內區一處市場衣服攤位前，趁陳姓老闆不注意，偷走吊掛在貨架上一件市值890元的風衣外套，得手後，便騎機車離去；事後商家發現，向警方提供行竊監視器畫面，循線找到黎。

黎女遭逮時，僅坦承，去過該市場的攤位，但否認竊盜犯行，更辯稱，「因為肚子痛才倉促離去，本來打算要下禮拜再拿錢給她」。

地院認為，因未結帳即離去的事實，且依據一般交易一手交錢一手交貨原則，黎女未經對方同意即擅自取走攤位吊掛在貨架上的風衣外套，倘若確定購買，應當告知業者先行保留商品，待上完廁所再返回結帳後購得，但卻逕行拿走風衣外套，不告而別，不法意圖明確，對她的供詞不足採信。