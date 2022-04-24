迷途汪星人闖派出所「報案」 警請吃法式大餐幫找主人

高雄市三民二警分局覺民路派出所日前跑進一隻有著金黃色毛髮的大狗，探頭晃腦，四處嗅聞，警方見大狗身上有泥濘，但毛色整齊，研判是走失犬，先招待「高級法式野雞燉餐」罐頭，再透過寵物走失臉書社團幫忙找到主人，讓汪星人順利返家。

警方指出，名為「小龐」的可愛萌犬日前離家後迷路，竟機靈地走進三民二警分局覺民路派出所，探頭晃腦在派出所散步，一點都不怕生；由於當時正逢勤務交班，員警呂宗育、黃盈源、曹哲皓、陳晏瑜等一行人見到小龐，趨前逗弄，有員警發現小龐身上有許多泥濘，但毛色潤亮整齊，研判可能是走失的寵物犬。

警方除當下提供小龐飲水外，還自掏腰包購買「高級法式野雞燉餐」罐頭，讓小龐飽餐一頓，隨後搜尋臉書「狗狗走失協尋互助」社團相關信息，終於聯絡到狗主人龐先生。

小龐在等待主人前來派出所期間，和員警玩起「你丟我撿」遊戲，超萌模樣讓員警瞬間被圈粉，最後和小龐及狗主人一起開心合影。

無獨有偶，一名白姓高中生和母親日前連袂至民族路派出所報案，指家中柴犬「多多」被父親帶往公園散步時，為追逐小鳥走失，在附近找了半天都沒看到愛犬，於是請求警方協助。