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7旬翁陷交友詐騙 北市警攔阻匯款20萬元
台北市一名78歲的王姓老翁因接獲詐騙集團電話，誆騙投資，信以為真下到銀行提領20萬元存款，幸好銀行行員機警報警，找來警方關懷，王最後才取消匯款，保住20萬元血汗錢。
警方表示，王翁日前接獲詐騙電話，下午3點多時，他到台北市文山區羅斯福路六段上的合庫銀行景美分行，要提領20萬元，過程中銀行行員察覺有異，及時通報市警局文山第二分局景美派出所前往處理。
景美所巡佐劉國權、警員蔡宜臻到場時，面對員警的關懷提問，王翁先是稱領錢是為了給兒子房子裝潢用，後來又改口是要投資，當員警要聯繫王翁兒子時，王神色緊張，且不願透露家人聯繫方式。
隨後，員警徵得王翁同意，查看他的手機，發現連續多日都有疑似詐騙的電話與照片，警方除了告知王遇到了「假交友」詐騙外，另將他帶回派出所，給予反詐騙宣導，王才死心取消匯款，保住血汗錢。
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