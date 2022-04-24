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公館鄉2輛機車都未拔鑰匙 她騎藍車來誤騎紅車走
67歲張姓婦人4月1日騎著姪女剛送的機車，至苗栗縣公館鄉市區辦事，回程時涉嫌騎走同樣沒有拔走鑰匙的機車，她騎藍車來紅車走絲毫不覺，直到警方通知才發現騎錯車，苗栗警察分局依竊盜罪嫌將她函送偵辦。
警方調查，張姓婦人的姪女4月1日送她一輛藍色機車，她騎車到公館鄉市區，停在五金行前，再步行至對面郵局辦事，不久，宋姓老翁（71歲）騎紅色機車，停在張婦藍色機車旁，進入五金行採購。
張婦15分鐘後，騎著紅色機車就回家，宋姓老翁發現不自己機車失去蹤影，跑步到鄰近警察派出所報案，警方透過監視器追查，張婦接到通知，才得知自己騎錯機車，警方偵訊後，依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警察分局統計去年受理38輛機車失竊案件，其中沒拔錀匙有21件，今年4月22日也受理14部機車失竊，其中沒拔鑰匙有8件，超過一半以上失竊案件，都是因為沒拔鑰匙造成，呼籲民眾車輛停妥後，務必將機車鑰匙收好。
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