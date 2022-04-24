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影／妙齡女KTV外喊救命 警急關心原來是氣喘發作

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓女子21日深夜與朋友唱歌小酌，過程中因喝酒加上情緒激動，意外引起氣喘發作，剛好第三警分局員警正在旁執行路檢勤務，聽見呼救聲上前查看，及時通知救護車到場協助送醫。徐女友人透露，因事發突然，自己一時之間也不知道該怎麼辦，感謝員警伸出援手，協助友人及時送醫治療。

第三警分局東區分駐所警員吳俊皓、鐘弘光在21日凌晨1點多於轄內KTV執勤時，因聽見不遠處有呼救聲前往關心，一名男子見到員警前來，稱其女性友人氣喘發作，拜託員警協助叫救護車。

經查，徐姓女子（27歲）當晚與友人到KTV唱歌，因為心情不佳多喝了點酒，和友人到外頭透氣聊天的過程中情緒激動，竟意外引起氣喘發作。

徐女雖已使用支氣管擴張劑舒緩，仍是全身癱軟不停咳嗽喘氣，看起來相當不適，讓男性友人一時之間也不知所措，員警見狀趕緊協助通知救護車，在最短的時間內，協助徐女送醫治療，深獲徐女及其友人的感謝。

第三警分局提醒，民眾如遇身體不舒服切勿逞強，緊急情況應盡速撥打119求助，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市徐姓女子與朋友21日到KTV歡唱時，情緒激動引發氣喘，附近警員發現後前往協助。圖／第三警分局提供
台中市徐姓女子與朋友21日到KTV歡唱時，情緒激動引發氣喘，附近警員發現後前往協助。圖／第三警分局提供
台中市徐姓女子與朋友21日到KTV歡唱時，情緒激動引發氣喘，附近警員發現後前往協助。圖／第三警分局提供
台中市徐姓女子與朋友21日到KTV歡唱時，情緒激動引發氣喘，附近警員發現後前往協助。圖／第三警分局提供

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