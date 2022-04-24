影／七旬老婦到銀行要花46萬買黃金投資 警一眼拆穿

嘉義縣水上鄉1名70多歲李姓婦人本月20日上午到南靖郵局，向行員表示要提領存款46萬元，並稱購買黃金用，行員察覺異樣報警，警方到場勸說「這是詐騙慣用伎倆」，成功助老婦保住老本。

水上派出所本月20日接獲報案，指1名老婦準備提取戶頭內46萬元，並向行員表示要購買黃金投資，行員懷疑李婦遭詐騙馬上報警。但員警到場後李婦仍堅稱未遭詐，眼看她不願透露實情，員警隨她回家查看。

警方在李婦家中發現客廳桌上電話話筒遭拿起，且桌上留有詐騙集團教導李婦如何應對警方及行員詢問筆記，員警向李婦說明「檢警單位絕對不會這麼做」，並告知李婦此手法為常見的詐騙手法。