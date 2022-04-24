男醉倒超商門口不聽警勸 騎車上路被攔怨警「找麻煩」

高雄53歲蔡姓男子醉倒在鼓山二路一間超商門口，巡邏員警發現，勸他回家休息，特別叮嚀酒後不能騎車。沒想到男子不聽勸，搖搖晃晃騎單車返家，同一組員警見狀攔查開單，還被反嗆「你們找我麻煩」，員警無奈「好心被雷親」，因酒測值超標，警方依規定告發。

鼓山分局鼓山派出所所長高軒稑、警員劉艾鑫，22日晚間8點30分許，巡經鼓山二路一家超商，發現蔡姓男子散發出濃濃酒味，疑不勝酒力而仰躺在騎樓，一旁還有一輛腳踏車。

員警擔心男子身體狀況上前關心，蔡男醒來後除了酒醉外，對答還算正常，員警勸導儘早返家休息，並叮嚀「有喝酒也不能騎腳踏車喔」，隨即繼續巡邏勤務。

沒想到30分鐘後，高軒稑等2員再度巡經該路段，發現前方一名單車騎士行車搖晃，上前攔查，竟是剛剛倒臥超商騎樓的蔡姓男子。

員警驚呼「怎麼是你！不是才跟你說喝酒不能騎車？」蔡男回應「小事而已啦」、「是你叫我不要在那邊睡覺啊！」甚至責怪警方找麻煩等語，讓員警苦笑不得。

經實施酒精測試，男子酒測值竟高達每公升1.33毫克，嚴重超標，在場員警都驚呼「太高了吧」，不過因蔡男騎乘的是腳踏車，員警只能依規定掣單舉發，並提醒蔡男「喝酒就別再騎車了」。

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