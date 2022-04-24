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影／拍到後座乘客亂丟垃圾 向環保局檢舉竟無法罰？

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉有洪姓男子，透過監視器發現，有車輛行經他家門前，後座乘客搖下車窗，亂丟紙團等垃圾，他向縣環保局檢舉，竟得到回應表示，因沒拍到駕駛無法開罰，讓他直呼「這真是太詭異」。

環保局解釋，後座乘客亂丟垃圾，但因無相關資料，只能依據車牌找到車主，順藤摸瓜找到當事人後，依廢棄物清理發將開罰1200元。環保局處理人員意思表達不清，「一切純屬誤會」。

洪姓男子家住竹崎鄉，本月21日發現家門前突然多出許多紙團，他調閱監視器發現，上午有轎車行經他家門前，疑似為閃避對向來車，將車倒停入家中庭院，此時後座乘客搖下車窗探頭，數秒內陸續丟下許多衛生紙團。

他向嘉義縣環保局，承辦人員卻向他表示，「行為人是乘客，所以無法開罰」，他在臉書貼文表達不滿，認為2022年的現在居然還會發生這種詭異的事情，「真的超酷的」、「所以以後垃圾別從駕駛座丟，就舉發無法？」

文末還不忘補充，「懂的丟垃圾時要環顧四周，失敬失敬」

環保局長張根穆針對此事受訪時表示，一切純屬誤會，是同仁認知錯誤，會函文請車主到案，確認當時是誰從後座丟垃圾，再依廢棄物清理法開罰至少1200元。環保局毋枉毋縱，貫徹執法強度，絕不輕易姑息違法者。

張根穆解釋，檢舉人提供監視器畫面清晰，但環保局難找出「是誰亂丟垃圾」，照例會先依據車牌找到車主，再由車主說明並提供後座乘客相關資料，循線追查。民眾常檢舉車輛亂丟菸蒂，也是循同樣流程，先確認行為人才能處分 。

嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供
嘉義縣竹崎鄉洪姓男子透過監視器發現，有車輛行經他家門前時，後座乘客搖下車窗亂丟垃圾。圖／讀者提供

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