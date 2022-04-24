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想見男網友得先買遊戲點數 23歲妙齡女險被騙3萬

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

23歲劉姓女子想和男網友見面，雙方昨天下午4點相約碰面，男網友未出面，反而傳LINE要她先購買3萬元遊戲點數，並提供點數序號及密碼翻拍照片，稱要「試驗是否真心交往」。劉女信以為真到超商要購買點數，超商店員機警報警，警方前往阻止，劉女才恍然大悟，直呼「痴心被騙！」。

台南市23歲劉姓女子，上周在Tinder交友軟體上認識一名陳姓男網友，兩人互相加LINE聯繫，昨天下午4點多相約見面，但劉姓女子到場後卻不見對方出現。

陳姓男網友用LINE來電，說他們經理聲稱為了安全起見，如要跟劉女見面要請劉女先購買遊戲點數方式來支付保證金，陳才可以向公司請假見面，且能試驗劉女是否真心交往。

劉女接著到中西區忠義路超商內，邊打電話邊向店員說要購買3萬元遊戲點數，店員懷疑女子遇詐，趕緊報警處理。

台南市警二分局民權派出所員警曹瑞傑、黃琮民獲報後立即趕赴超商，一眼看出劉女可能落入網路交友陷阱，員警合力勸阻下，告知這是常見的假交友詐騙手法，使她取消匯款念頭，成功攔阻詐騙新台幣3萬元。

警方說，詐團善用話術噓寒問暖，博取信任後透過見面需先購買遊戲點數，騙取錢財，遊戲點數無法「驗證」身分，也沒有解除分期付款功能，民眾只要聽到用點數「付保證金」、「驗證身分」等關鍵字就是詐騙，切勿上當，發現可疑應先撥打165反詐騙專線求證，保障自己財產安全。

詐騙集團成員透過LINE訊息，向民眾交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團成員透過LINE訊息，向民眾交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南劉姓女子遭到電信交友詐騙，經警員勸阻未購買3萬元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
台南劉姓女子遭到電信交友詐騙，經警員勸阻未購買3萬元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝

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