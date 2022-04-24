影／台南6樓公寓清晨失火 住戶倉皇逃生6人預防性送醫

台南市東區裕豐街54巷一棟6樓公寓大廈。今天清晨3點14分發生火災，消防人員接獲報案到場發現5樓及4樓冒出火舌，5樓幾乎全面燃燒，20多名住戶倉皇逃生，其中宋姓母子和林姓男住戶跑到6樓頂待救。火勢熄滅後，宋姓母子及其他4名住戶共6人 因吸入濃煙感到不適，預防性送醫，至於起火原因待火災調查科進一步鑑定查明。

「公寓5樓有明火，快來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨3點14分接獲民眾報案，位於東區裕豐街54巷一棟6樓公寓大廈失火。東門、後甲、南門等消防分隊出動搶救。

當消防人員到場後，發現6層樓公寓大廈5樓冒出火舌，火勢延燒到4樓，馬上拉水線上樓滅火，林姓女主委也在現場協助消防人員確認住戶是否逃出，火勢於3點41分熄滅。

其中5樓宋姓女住戶和她洪姓兒子，以及6樓林姓男住戶，3人於火災後及時逃到6樓頂待救援。林姓男住戶說，當時他要推開門逃生時，煙很大。宋姓婦人和兒子以及其他4名住戶，因吸入大量濃煙，由救護車預防性送醫治療。