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恐怖畫面曝光！轎車騰空飛對向車道 無辜女騎士遭撞不治

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天清晨起雨勢不斷，在清晨5時雨勢稍歇，卻發生令人驚懼的車禍死亡事故；有名羅姓男子開車由西向東行經嘉義市林森西路時竟失控騰空飛越中央隔島到對向車道，蕭姓女騎士閃避不及迎頭被撞，連人帶車被轎車捲撞衝撞倒地不起，強大撞擊力造成女騎士重傷送醫不治，羅男酒測值達0.98，疑又是酒駕肇事案件。

附近商家的監視器拍下整個過程，早上5時35分左右，雨勢已停歇，但地上仍有大雨過後的痕跡，40多歲蕭姓女騎士穿著雨衣由東向西行駛於林森西路，突然對向1輛轎車騰空飛越中央分隔島朝向她過來，從畫面中看蕭女似乎也有看到轎車衝過來，瞬間似有緊急煞車動作，但已是避無可避。

結果人車遭翻滾過來的轎車捲撞在一起，轎車翻撞後和機車停在商家門前，蕭女倒地不起，整個過程十分驚駭，車禍發生後，嘉義市消防局救護車協助女騎士送醫，仍因傷勢嚴重到院前死亡。

警方於現場蒐證，轎車與機車零件四散一片狼藉，初步調查，轎車由西向東沿林森西路直行過民生北路口後撞上中央分隔島，並跨越到對向車道，撞上對向蕭姓女騎士的機車後，轎車又撞停於路邊的3輛機車及變電箱，年約23歲羅姓男子酒測值達0.98，肇事原因警方調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轎車騰空飛撞後又撞上路旁的機車及變電箱，女騎士的機車被拖撞在車底下。圖／民眾提供
轎車騰空飛撞後又撞上路旁的機車及變電箱，女騎士的機車被拖撞在車底下。圖／民眾提供
女騎士的機車被拖撞在車底下。圖／民眾提供
女騎士的機車被拖撞在車底下。圖／民眾提供
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影
監視畫面裡的女騎士看到轎車騰空飛撞過來時已避無可避。記者李宗祐／翻影

嘉義 車禍 酒測

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