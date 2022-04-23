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影／高雄5歲女童被狗咬見狗就怕 網友PO照尋狗凶手

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導

高雄1名5歲女童3月間在小港區松南街被大黃狗咬住不放，身旁4、5個大人都拉不開，女童現在看到狗就怕，家屬報警找不到這隻狗，在臉書PO文提醒大家注意，小港警分局表示，當天調閱監視器比對報案人描述的狼犬特徵，並詢問有無飼主，但都沒找到，高市動保處則說，若咬人的狗屬家犬，飼主未陪同出門，最高可罰1萬5000元。

有網友在臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」發文尋狗，指3月12日在小港松南街，5歲妹妹被大狼狗咬得到處是傷，拜託大家幫忙找找，「如果我不講，怕第2個受害者發生」。

網友在臉書貼出女童傷勢及疑似咬人的狗照片，照片中的大黃狗有項圈，女童家屬質疑狗是有人飼養，出事後把狗兒藏起來。

警方調查了解，3 月12日下午3點45分左右在小港區松南路，1名居民說有1狼狗咬傷5歲女童，派出所所調閱監視器，擷取畫面，並比對報案人所描述的特徵，曾四處詢問這隻黃色狼犬有無飼主，但是沒找到狗，通報農業局動保處處理。

高雄市動保處表示，案發當時並未接獲通報，後續會派案請警察單位提供相關證據，依動保法，寵物出入公共場所，需有7歲以上的人伴同，若為家犬，且無人伴同，可處3000元至1萬5000元罰款。

路口監錄系統畫面錄到黃狗跑掉。圖／讀者提供
路口監錄系統畫面錄到黃狗跑掉。圖／讀者提供
警方擷取黃狗影像，探訪居民，但暫沒人知道這隻黃狗是否有人養。 圖／讀者提供
警方擷取黃狗影像，探訪居民，但暫沒人知道這隻黃狗是否有人養。 圖／讀者提供

網友在臉書社團PO出女童被狗咬傷的的傷勢。圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」
網友在臉書社團PO出女童被狗咬傷的的傷勢。圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」

網友在臉書社團PO出女童被狗咬傷的的傷勢。圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」
網友在臉書社團PO出女童被狗咬傷的的傷勢。圖／翻攝自臉書社團「小港人七嘴八舌（小港區）」

監視器

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