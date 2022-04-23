高雄男拿這張千元鈔票換800找零 檳榔攤店員眼尖抓假

高雄市宋姓男子搭乘張姓友人轎車至大寮區鳳屏二路買檳榔，疑以假鈔1000元付款後迅速離開，檳榔攤張姓店員找零後發現宋男的錢是假鈔，但已來不及攔車，緊急報警，員警專案小組通知宋男與張男到案說明，依涉詐欺、偽造貨幣罪嫌函送地檢署偵辦。

張姓檳榔攤女店員報警表示，本月19日下午3時許，1輛深色轎車將車子停在檳榔攤前，坐在右前座的宋男未下車，大喊要買200元檳榔，張女立即拿檳榔及找零800元給宋男，宋男收到後才把千元紙鈔給張女，在張女檢視紙鈔時，宋男等人車子已駛離。

張女發現紙鈔非常粗糙，且真鈔寫著中央銀行的地方卻寫著魔術銀行，明顯為玩具紙鈔，但已來不及攔車，擔心1天的收入因此沒了，又可能遭老闆怪罪，立即打電話報警求助。

林園警分局員警獲報調閱監視器以車追人，當晚9點多通知車主張姓駕駛（32歲）與宋男（23歲）到案說明，張男表示完全不知情，宋男則稱，玩具紙鈔可能是朋友還他錢時夾帶在裡面，也不知道該紙鈔來源，因宋男對持假鈔的友人資料交代不清，警詢依涉詐欺、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦，並將持續追查假鈔來源。

林園分局提醒，違法使用假鈔可處3年以上10年以下有期徒刑，勿因一時貪念而觸法；而店家收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。