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淡水阿公阿嬤酷炫改裝車上路卻被拍到違規 警方要開罰

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水街頭前天出現1輛造型特殊的改裝機車，被民眾拍照上傳臉書社團，引發正反兩面熱議，有網友覺得酷炫拉風，也有人認為現行法規就是不允許私自改造車體。警方表示將開罰違規迴轉，另函請監理機關驗車。

網友是在臉書社團「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」分享照片，指稱21日下午5點多，在淡水路上發現這輛改裝車，還形容：「我不管什麼雙黃線…我只想知道這是什麼車？」

貼文引發熱議，有網友仔細分析，這輛車有掛牌照、米黃色烤漆鈑金包覆且有車門和擋風罩、看似1對老夫妻駕駛，在馬路上與其他汽、機車併行，但被拍照的時候卻跨越雙黃線違規迴轉。

不少人認為這對阿公阿嬤好帥、好酷！留言戲稱：「哇～很有未來科技感欸，上面兩位不會是外星人吧！」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「甜蜜老騎士」，甚至發現很像「小小兵玩具車」。但也有很多人認為私自變造車體不合法。

對此，淡水警分局回應，道路交通管理處罰條例規定不得擅自變更車體，員警若在路上發現都會主動稽查，此例被公開於社群媒體，警方基於職責必須處理，將依車籍資料聯繫車主，雙黃線違規迴轉的部分開罰600元以上1800元以下罰鍰，變造車體的部分函請監理機關檢驗。

有人發現阿公阿嬤的改裝車很像「小小兵玩具車」。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」
有人發現阿公阿嬤的改裝車很像「小小兵玩具車」。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」
民眾在路上追焦造型特殊的酷炫改裝車，意外拍到交通違規。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」
民眾在路上追焦造型特殊的酷炫改裝車，意外拍到交通違規。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」
民眾在淡水街頭發現酷炫改裝車，拍照上傳臉書社團引發熱議。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」
民眾在淡水街頭發現酷炫改裝車，拍照上傳臉書社團引發熱議。圖／翻攝臉書「重機車友｜各區路況、天氣回報中心」

淡水

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