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假賣雙B中古車逼繳貸款 被害人繳不出錢慘遭毒打
屏東縣鹽埔鄉一名李姓男子花40多萬買中古雙B轎車，向當地年輕男子佯裝車便宜賣，被害人簽約繳數筆貸款後，卻連車尾燈都看不到，拒繳貸款卻被李男及其手下持球棒痛毆，警方獲報調查，發現有3名被害人受害，循線至屏東將李男等5人拘提到案。
鼓山警分局日前接獲線報，指稱以李姓男子（25歲）為首的暴力集團，近2年來在屏東縣鹽埔鄉一帶，以「借名買車」方式，誘騙被害人簽立無效的購車契約，因被害人拒付車貸，李男竟率旗下成員數度以棍棒毆打、凌虐被害人。
鼓山分局警方於是和屏東縣刑警大隊、屏東警分局及里港警分局共組專案小組調查；警方發現李男專門購買二手的雙B轎車，入款價約40多萬，自己繳了約10多萬元貸款後，即找有意買車或想加入該集團的年輕人下手。
警方調查，李男找鹽埔鄉當地的年約2、30歲的男子後，佯裝要賣車，會先載被害人兜風、炫富，遊說開賓士車可以載妹、形象好，當事人簽約繳款後，李男卻拒不還車，逼迫繳款，被害人繳不出車貸，即唆使手下將被害人痛毆一頓教訓。
警方蒐證屬實後，向屏東地檢署檢察官申請核發搜索票及拘票，19日將李男及其妻子等5嫌拘提、傳喚到案，訊後依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
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