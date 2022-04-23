臨檢釣蝦場和確診者足跡時間重疊 10警快篩結果出爐

高雄市衛生局昨天公布其中一名確診者曾在17和18日連2天前往鳳山區大和樂釣蝦休閒館消費，一待5小時，由於鳳山警分局警方曾在18日前往該場域實施臨檢，轄區警方昨得知後，緊急通知參與臨檢的10名員警進行快篩，所幸快篩結果均為陰性，讓員警鬆了一口氣。

高市府衛生局昨公布一名確診者足跡，曾在17和18日連2天的深夜11時至凌晨4時至鳳山區「大和樂釣蝦休閒館」消費娛樂，共待了5小時；由於轄區鳳山警分局警方曾在18日同一時段前往該場域執行臨檢，該家釣蝦休閒館傳出有確診者足跡後，令參與臨檢的警方驚嚇不已。