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基隆東信路被檢舉機車噪音最多 一夜攔5改裝最高罰3萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局為有效解決改裝車輛噪音問題，運用大數據概念，去年民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件共143件，噪音車輛出沒熱時、熱點以信義區東信路58件最多。警方昨晚在東信路共攔查到5輛改裝排氣管機車，現場告發其中3，最高可罰3萬元。

交通隊統計，去年民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件資料共143件，分析噪音車輛出沒熱時、熱點，其中以信義區東信路58件最多，時段多集中在晚間10時到12時及0時到2時；另外，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，民眾也常有反映，警方針對這些路段規畫勤務加強執法。

基隆市警察局噪音改善小組，都有取得機動車輛噪音檢查人員資格證書，昨晚出擊，在東光派出所前設置攔檢站檢測噪音車輛，警方封路攔查，過濾所有車輛。

警方共計攔查到改裝排氣管車輛5台，其中檢測不合格違反「噪音管制法」第26條噪音超標2件，可處1800元以上3600元以下罰鍰；第23條使用未認證排氣管1件，可處3000元3萬元以下罰鍰，並責令車主限期改善、複檢。

基隆市警察局表示，目前全市從事車輛改裝業約40家，其中有9家業者經常遭民眾檢舉試車噪音擾民情事，警方已造冊列管並每月派員實施勸導、約制，對於未改善店家將結合市政府產業發展處、環保局、消防局及監理站、稅捐機關等相關單位執行聯合稽查工作，呼籲業者應自律並負起社會責任，勿替民眾改裝非經認證合格的排氣管，共同維護環境安寧。

基隆東信路被檢舉機車噪音最多，一夜攔5改裝最高罰3萬。圖／交通隊提供
基隆東信路被檢舉機車噪音最多，一夜攔5改裝最高罰3萬。圖／交通隊提供
基隆東信路被檢舉機車噪音最多，一夜攔5改裝最高罰3萬。圖／交通隊提供
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基隆東信路被檢舉機車噪音最多，一夜攔5改裝最高罰3萬。圖／交通隊提供
基隆東信路被檢舉機車噪音最多，一夜攔5改裝最高罰3萬。圖／交通隊提供

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