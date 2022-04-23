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酒駕男街頭蛇行玩命 警飛車追逐...最後他自撞就逮

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市青溪派出所員警今凌晨巡邏行經中正、北新路口時，一輛白色轎車突然從警車後方跨越雙黃線超車，見員警鳴笛示意停車還加速駛離，並持續以時速80、90公里在狹窄街道蛇行穿梭，最後在中正、信光路口自撞電線桿才停下。

事件幸未造成人員傷亡，而駕駛白色轎車的男子事後也被警方依公共危險罪送辦。

警方指出，男子最初是在路口跨越雙黃線超車，經巡邏員警鳴笛示意不停，還接連跨越雙黃線超車數次，事發當時已凌晨3時，不少早市攤販忙進貨在街道穿梭，幸員警緊追在白車後方，鳴笛示意閃避，未波及無辜民眾。

白色轎車自撞電線桿後，駕駛呂姓男子坐在車上猛灌水，經員警喝斥才搖搖晃晃下車，面對員警詢問為何要逃，他支支吾吾說「看到警察會怕」；員警對他實施酒測，酒測酒測值0.58。

警方表示，呂男不僅酒駕觸法，違規跨越雙黃線、超速蛇行也都違反公共危險條例，全案詢後移請桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

呂姓男子在狹窄街道高速蛇行，最後在中正、信光路口自撞電線桿。記者陳俊智/翻攝
呂姓男子在狹窄街道高速蛇行，最後在中正、信光路口自撞電線桿。記者陳俊智/翻攝
呂姓男子撞車後猛灌水，被警方制服在地時，水瓶倒在身旁，灑了一地的水。記者陳俊智/翻攝
呂姓男子撞車後猛灌水，被警方制服在地時，水瓶倒在身旁，灑了一地的水。記者陳俊智/翻攝

酒測 桃園 酒駕

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