聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕男街頭蛇行玩命 警飛車追逐...最後他自撞就逮
桃園市青溪派出所員警今凌晨巡邏行經中正、北新路口時，一輛白色轎車突然從警車後方跨越雙黃線超車，見員警鳴笛示意停車還加速駛離，並持續以時速80、90公里在狹窄街道蛇行穿梭，最後在中正、信光路口自撞電線桿才停下。
事件幸未造成人員傷亡，而駕駛白色轎車的男子事後也被警方依公共危險罪送辦。
警方指出，男子最初是在路口跨越雙黃線超車，經巡邏員警鳴笛示意不停，還接連跨越雙黃線超車數次，事發當時已凌晨3時，不少早市攤販忙進貨在街道穿梭，幸員警緊追在白車後方，鳴笛示意閃避，未波及無辜民眾。
白色轎車自撞電線桿後，駕駛呂姓男子坐在車上猛灌水，經員警喝斥才搖搖晃晃下車，面對員警詢問為何要逃，他支支吾吾說「看到警察會怕」；員警對他實施酒測，酒測酒測值0.58。
警方表示，呂男不僅酒駕觸法，違規跨越雙黃線、超速蛇行也都違反公共危險條例，全案詢後移請桃園地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言