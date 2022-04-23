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男險領150萬替假未婚妻買房 警表揚銀行即時遏止詐騙
台積電即將在高雄設廠，帶動周邊房市交易熱度，卻也成為詐騙集團誘騙手害者的手法；日前高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬替「不存在的未婚妻」買房，所幸，銀行員機警察覺報警，雖王男一度惱羞，嗆警沒誠信，但仍耐心勸說順利阻詐，為感謝有功人員，警方近日特地前往該銀行向頒發感謝狀及獎勵金。
楠梓警分局楠梓派出所4月19日中午1時許，接獲轄內銀行通報稱，王男誤信感情詐騙，要領150萬現金，要替「不存在的未婚妻」，還要把錢交給身分不名的房仲，銀行員機警察覺報警。
經員警與銀行員輪番勸說之下，雖然王男數度惱羞，甚至回嗆，「員警沒有誠信，就算被騙也甘願」；讓在場的人員相當尷尬，但仍順利阻詐，讓他打消取款念頭。
楠梓警分局長尤啓南，為表達感謝之意，近日親自前往該銀行頒發感謝狀及獎勵金，感謝銀行機警察覺、主動關懷提問，即時通報警方，才能聯手成功攔阻詐騙，成功遏止民眾損失。
警方呼籲，近期網路交友誘騙假投資案增加，詐騙金額動輒上百萬，警方將持續與銀行保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，民眾如遇類似情況務必向警察機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問，以免讓詐騙集團有機可趁。
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