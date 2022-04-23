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婦哭喊「30萬救命錢不見了」 警追查後讓她破涕為笑

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名曾姓女子日前陪同母親至醫院就醫，忽然驚覺皮包不見了，由於包內有30萬需支付母親的醫療費及兒女補習費，曾女驚慌失措報警，淚求協助；警方調閱醫院監視器，發現曾女大意地將皮包放在用餐區未帶走，錢財分文未失，讓她破涕為笑！

高雄市三民區一名曾姓女子（50歲）21日下午2時許，陪同高齡80餘歲的母親至高醫就診時，忽然發現攜帶的皮包不見，曾女驚慌報警，轄區三民一警分局十全路派出所警方趕抵，曾女不停哽咽向員警表示皮夾內新台幣30萬元為畢生的積蓄，請求員警幫忙。

曾女告知警方，因近期母親住院，又要接送小孩補習等家務事，家裡、醫院及補習班多處奔波，讓她分身乏術，才會將做生意賺的30萬，帶在身上，以方便隨時繳納醫療費及補習等費用。

警方協助曾女調閱院內監視系統後，發現曾女在醫院地下室用餐區吃飯時，將皮包放在身旁，用餐完後卻未將皮包帶走，返回現場找尋，果真找到曾女錢財完好無缺的皮包，所幸只是烏龍一場。

警方找到曾女的救命錢，讓她激動落淚，警方提醒曾女，「錢包帶在身，下次要注意，你不緊張，我都很緊張，最好盡速要將繳的錢盡快繳一繳」，讓曾女頻向警方表示謝意。

曾女在醫院發現放有30萬現金的皮包不見了，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
曾女在醫院發現放有30萬現金的皮包不見了，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
曾姓女子丟了內藏有30萬救命錢的皮包，焦急報警，警方調監視器助她找回皮包。記者石秀華／翻攝
曾姓女子丟了內藏有30萬救命錢的皮包，焦急報警，警方調監視器助她找回皮包。記者石秀華／翻攝

補習 高雄市 監視器

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