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把警察當空氣 機車騎士停等紅燈滑手機 無照還酒駕
新北市鄭姓男子日前騎機車趁在十字路口停等紅燈時低頭滑手機，完全不把站在路中指揮交通的值勤員警當一回事，當場被攔下盤查時，聞到鄭男滿身酒氣，無測值不僅超標還無照騎車，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，無照騎車及使用手機等違反道交條例部分均依法告發。
汐止警分局交通分隊員警日前上午7時許，在汐止區大同路一段與新台五路一段路口執行交通疏導勤務，發現機車騎士鄭男（40歲）於路口停等紅燈時，大大方方低頭猛滑手機，完全不把員警在路中執行勤務當一回事，員警見狀上前將他攔至路旁盤查。
員警在交談過程中，不僅聞到鄭男身上散發濃厚酒氣，還是無照違規騎車，鄭男坦承當天凌晨睡覺前曾有飲用啤酒，醒來就直接騎車出門要去上班，警方當場以實施酒精濃度檢測，酒測檢為0.37毫克。警詢後依公共危險罪嫌送辦，並無照及使用手機部分均依道交條例開單告發。
汐止警分局交通分隊副分隊長黃健智呼籲，用路人不論開車、騎車都應隨時保持警覺、注意路況，就算是停等紅燈也不例外，如有查看手機訊息或地圖等需求，務必找合適的位置並熄火停車再使用手機，不僅是為了荷包著想，更為確保行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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