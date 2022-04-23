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把警察當空氣 機車騎士停等紅燈滑手機 無照還酒駕

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鄭姓男子日前騎機車趁在十字路口停等紅燈時低頭滑手機，完全不把站在路中指揮交通的值勤員警當一回事，當場被攔下盤查時，聞到鄭男滿身酒氣，無測值不僅超標還無照騎車，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，無照騎車及使用手機等違反道交條例部分均依法告發。

汐止警分局交通分隊員警日前上午7時許，在汐止區大同路一段與新台五路一段路口執行交通疏導勤務，發現機車騎士鄭男（40歲）於路口停等紅燈時，大大方方低頭猛滑手機，完全不把員警在路中執行勤務當一回事，員警見狀上前將他攔至路旁盤查。

員警在交談過程中，不僅聞到鄭男身上散發濃厚酒氣，還是無照違規騎車，鄭男坦承當天凌晨睡覺前曾有飲用啤酒，醒來就直接騎車出門要去上班，警方當場以實施酒精濃度檢測，酒測檢為0.37毫克。警詢後依公共危險罪嫌送辦，並無照及使用手機部分均依道交條例開單告發。

汐止警分局交通分隊副分隊長黃健智呼籲，用路人不論開車、騎車都應隨時保持警覺、注意路況，就算是停等紅燈也不例外，如有查看手機訊息或地圖等需求，務必找合適的位置並熄火停車再使用手機，不僅是為了荷包著想，更為確保行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子騎機車，趁在汐止區大同路一段與新台五路一段十字路口停等紅燈時低頭滑手機，被指揮交通員警活逮，不僅酒駕還無照，遭送辦還開罰。記者王長鼎／翻攝

汐止 機車騎士

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