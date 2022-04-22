台南黃金海岸晚間救溺 疑為女大生當場沒有呼吸心跳

台南市黃金海岸遊客中心晚間有民眾在沙灘上拾獲包包，遍尋不著失主，到灣裡派出所報案，警方依包包內尋獲嘉義某大學21歲女大生證件，找到母親得知女兒疑有精神狀況，員警一驚回到現場擴大搜索，發現她在消波塊旁沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救中，並通知家長到場確認身分。

消防局救災救護指揮中心調查，晚間9時01分受理灣裡派出所報案，南區黃金海岸遊客中心有看到人在海面上，派遣灣裡分隊、特搜小隊、德興中隊等人車前往搶救。消防員抵達現場後，在消波塊旁邊拉上女性溺者，沒有呼吸心跳，由救護車急救送醫。

警方調查，晚間8時30分，有民眾在沙灘上發現一只白色包包，以為有人丟在該地，經呼叫後找不到失主，將該只包包送往灣裡派出所。員警依包包內證件，找到一名21歲女大生證件，打電話 給教官，與家長取得連繫。

警方與女大生母親連絡後，得知女大生疑有精神上疾病，深怕有任何閃失，員警心頭一驚重返現場擴大搜索，在消波塊找到女性溺者，當場沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院急救，目前仍在搶救中。