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衝撞警毒犯抓到了 警追逐100多公尺衝農田草叢逮人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午3時許見員警攔查，駕車衝撞其中一名女警後往內門方向逃逸，旗山警分局員警組成專案小組沿線調監視器追查，今天下午5時許於旗山區文中路口發現劉男，員警與劉男追逐100多公尺壓制劉男，警方詢後將依涉妨害公務、傷害、竊盜等罪嫌送辦，持續追查劉是否涉有其他案件。

據了解，劉男有多項毒品、竊盜前科，旗山警分局員警昨天下午3時許於旗山區中學路執行交通稽查勤務，員警眼尖發現駕車停等紅綠燈的劉男是分局毒品人口，原想上前攔查，沒想到劉男立即駕車衝撞員警，造成一名黃姓女警右側骶骨及左側恥骨輕微骨折，另一名袁姓員警見狀立即朝劉男轎車左前輪射擊3槍，但劉男還是駕駛輪胎破掉的轎車逃逸。

旗山警分局偵查隊、建國派出所、美濃分駐所、南部打擊犯罪中心、高雄市刑大等多單位員警成立專案小組並申請拘票後追查，兵分多路調閱監視器，當晚近5點在內門區內東里一帶發現劉男的轎車，車內有大量夾鏈袋，但未發現其他違法證物，且劉男已不知所蹤，警方發現劉男棄車後，還偷了路邊一台機車繼續逃逸，員警一路跟著劉男蹤跡經過杉林區小林二村、小林三村、甲仙區、內門區。

員警今天下午5時許接獲民眾通報，劉男疑似在旗山區一帶現蹤，因正值下班塞車時段，立即由2名員警騎機車搶先抵達現場，劉男熟悉地方路況且極其敏感，見陌生面孔在附近直覺是警察，馬上朝小巷子裡鑽，員警見狀一手拿辣椒水一面追著劉男。

劉男專找難走路線如農田、水溝、草叢等一路鑽，其中一名鄭姓員警鍥而不捨在後面追，兩人追逐100多公尺，鄭姓員警一個飛撲壓制不斷掙扎的劉男並朝劉男臉上噴近半罐辣椒水，劉男才逐漸放棄抵抗，過不久支援警力也到場協助逮捕劉男。

劉男否認逃逸途中涉嫌偷機車，但因路口監視器確實拍到相關畫面，警方詢後將依涉妨害公務、傷害、竊盜等罪嫌送辦，並將持續追查劉男是否涉及其他不法案件。

旗山分局提醒，警方依法執行公務，秉持毋枉毋縱的精神，全力打擊暴力犯罪，絕不容許任何人以強暴、脅迫或顯然不當的行為挑戰公權力，警方絕對全力捍衛警察尊嚴及維護社會秩序的決心。

高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方昨下午於內門區找到劉男棄置在內門區的轎車。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方昨下午於內門區找到劉男棄置在內門區的轎車。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男，旗山警分局副局長洪榮敏（右）頒發破案茶。記者陳玫伶／攝影
高雄市一名劉姓毒品調驗人口昨天下午見警攔查，竟駕車衝撞員警後逃逸，警方今天下午5時許於旗山逮獲劉男，旗山警分局副局長洪榮敏（右）頒發破案茶。記者陳玫伶／攝影

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