重機停放台61線路肩 工程師騎士倒地送醫不治

47歲廖姓工程師今天獨自騎大型重機南下旅遊，行經台61線南下125公里通霄路段時，疑因身體不適停靠路肩後不支倒地，經用路人報案，送醫搶救宣告不治。

苗栗縣消防局下午近2時許接獲通報，台61線西濱南下125公里、通霄鎮五南里路段有男子倒臥路肩，救護人員到場時，廖男面朝下趴地已無意識，緊急送醫後仍回天乏術。

警方勘查現場，廖男所騎的大型重機，完好停放於路肩，背包、安全帽也放置於護欄上，並無任何碰撞跡象。

警方調查，死者為47歲廖姓工程師，疑有高血壓病史，休假期間獨自從台北騎重機南下旅遊；根據報案民眾描述與行車紀錄器影像，初步研判他於途中自覺身體不適，自行停車休息或想對外求援仍不支倒地，確切死因有待檢警相驗釐清。