雲縣鳳凰救護分隊成立 基層盼增高級救護員人力
雲林縣六合鳳凰救護分隊今天成立，在六合消防分隊舉辦授旗典禮，由副縣長謝淑亞授旗成軍，任命廖淑伶擔任分隊長。有基層反應，目前全縣EMTP(高級救護員)人數只有6人，救護員排假困難盼能增加員額。
EMTP高級救護員鐘弘原說，目前全縣EMTP只有6名，EMT2和EMT3雖然人數較多，但是有些急救像打骨針、強心針，只能由受訓96小時以上的高級救護員來做，所以EMTP排假都要很小心，一定要維持24小時都有人上班才行。
鐘弘原也稱讚，近期許多救護裝備都很棒，像機械式胸外心肺復甦機，很適合在救護車上使用，因為患者送上救護車後，救護員在車上會一手拉著扶手，一手做心肺復甦，這樣做心肺復甦的效率其實很差，若能由機械代勞，就能省下一名按壓胸腔的人力，去做其他急救，跟珍貴的人命比起來，這台機器一點都不貴。
此外，六合鳳凰救護分隊去年在成立過程中，山線社區大學米食班曾到六合消防分隊辦餐會，消防員用教導米食班成員CPR當作回報，恰巧有一名米食班成員因家人發生狀況，立即運用從消防員所學的CPR成功急救家人，導致目前有很多救護志工都是來自米食班的成員。
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