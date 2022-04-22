高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊死亡

高雄港一名從事清淤的陳姓工人，20日下午執行作業，搭船回程途中不慎落海，附近船隻發現報警，但陳男因落海時，當場遭船隻螺旋槳掃到，被港警救上船時，全身皮開肉綻、血肉模糊死亡，檢警21日進行相驗，認定為意外死亡結案。

高雄港警總隊警方指出，該起死亡意外事故發生在20日下午約2時30分許，當時在港區從事清淤及船隻修理的陳姓工人（57歲），搭清淤船從前鎮漁港出海進行清淤作業，搭船返回港邊途中，船隻航行在港區航道時，陳男不慎失足落海。

當時同船的人見陳男掉落海中，一陣驚呼，隨即有人通報警方；附近船隻和清淤船也加入救援行列，當時只見陳男載浮載沉，雖10分多鐘陳男即被救上船，但已明顯死亡，身體多處遭船隻螺旋槳掃到打傷的痕跡，喉嚨、雙手臂及雙腳幾乎皮開肉綻，整個人血肉模糊。