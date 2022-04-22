新竹少年網路交友遭誘入黑幫 被逼桃園大街裸奔試膽

徐姓男子在網路交友平台自稱是桃園地區「小南門」的幫派分子，以每天至少給3000元生活費，吸引新竹縣市國中、國小學生加入幫派，有2少男、1少女因此被吸收控制於桃園車站附近旅社內，新竹縣警局成立專案小組，4月19日深夜前往該旅社營救3名少年，並逮捕徐姓主嫌，訊後依涉犯略誘、恐嚇、妨害自由罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警局今日指出，日前有多名家長向警方報案稱其就讀國中、國小孩子透過網路交友平台認識自稱是桃園地區「小南門」幫派分子，誆少年加入幫派可以賺很多錢，每天還有至少3000元生活費，孩子因而離家出走失聯，懷疑遭到幫派控制進而從事不法活動。

新竹縣政府警察局受理後，由少年警察隊、刑事警察大隊立即成立專案小組，4月19日深夜趕赴桃園市桃園火車站附近的旅社，營救出遭控制的2名失踨少男及1名失蹤少女，並當場逮捕徐姓主嫌1名。

經警方調查徐嫌利用網路交友平台吸收新竹縣、市地區的少年加入幫派，徐嫌向3名少年誆稱他是小南門幫派成員，上頭還有多位大哥，如果少年加人幫派每天至少有3000元的生活費、少女每月則有5萬元的照顧費來引誘其加入幫派。

事後少年查覺有異，想要脫離徐嫌掌控，徐嫌竟恐嚇少年稱大哥知道少年家人住址及年籍資料，如果敢背叛，雙手會被打斷，其間徐嫌更逼迫少年上身赤裸僅穿內褲，從旅社內跑上大街以示膽量。

警方逮捕徐嫌，訊後依據略誘、恐嚇、妨害自由罪嫌將他移送新竹地檢署偵辦。