專科生搭電梯起糾紛 無視上課中囂張闖教室嗆聲

網路瘋傳一段影片，內容是新北市某技術學院，兩名專科學生無視教室內有其他學生，竟當眾對一名同學呼巴掌、推擠、穢語嗆罵「超重它不會動是不是」、「你講話可以注意一點」、「我會讓你死，不然你試試看」等話。

正在上課的講師看見，趨前勸阻「請別干擾上課」，卻反遭兩生指比恐嚇「閉嘴！我警告你，你給我小心一點！」有同學看不下去拿起手機錄影，被耍流氓學生威脅「你再給我錄影試試看」、「關掉刪除」，但耍流氓學生囂張畫面仍被上傳網路。

事後講師也在臉書陳述過程，為了學生安全，雖然他很害怕，且鬧事學生手裡還有武器，但仍是上前阻止，最後只能向系辦報備，讓學生們早點下課，避開那群流氓學生。

對此，林口警分局表示，經聯繫學校軍訓室教官，案件是昨天（21日）發生，為兩造學生因搭乘電梯產生糾紛，導致另方同學前往教室挑釁。