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斷開違法「人性連結地」台中4戶違建私娼寮被鏟平
台中市北區精武路私娼寮聚集，長期經檢舉涉嫌妨害風化，疫情期間也照樣攬客營業增加風險，警方確認該處多間都屬於違建，內部隔間雜亂恐衍生公安問題，轄區警方經通報台中都市發展局列為優先排拆，今上午祭出鐵腕，由相關人員到場直接拆除4戶。
台中第二分局表示，大湖里精武路一帶私娼寮，長期由租客在內部從事性交易，從2021年起經接獲檢舉、掃蕩，已經查獲10件、67人次，均依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦，但仍難以杜絕色情行業一再出現。
警方說，該處的私娼寮疫情期間持續攬客，缺乏防疫不斷從事性交易，警方為杜絕不法色情，決定運用第三方警力，經報請都發局稽查後，確認屬於違章建築事實明確且涉及危害公共安全，今天上午已經動用怪手等重機具，一連將4戶私娼寮鏟為平地。
第二分局長陳家銘指出，因精武路一帶私娼寮掃蕩後仍一再萌生，反反覆覆難阻絕，尤其違建內部隔間凌亂、毫無章法，無論結構或用電量都有疑慮，恐衍生公共安全問題，經轄區派出所多方蒐證主動向都發局檢舉，今天順利完成拆除。
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