助力提升救災能量 民企捐消防隊破壞器材、阻燃內著衣
為讓基層消防人員，執行救災救護更加順利與安全。新北市泰山區兩家民營企業，特別捐贈「電動破壞器材組」及「阻燃內著衣」予第二救災救護大隊。今天上午舉行捐贈儀式，由二大副大隊長林世明代表受贈。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，新北市泰山區兩家在地企業，「楓昇鋼鐵企業有限公司」與「世享勝業有限公司」，有感於消防人員在執行救災、救護時，面對民眾受困於狹隘空間，消防員搶救不易，及進出火災現場搶救之危險。
特別捐贈2組「電動破壞器材組」及60件「阻燃內著衣」，提供給第一線消防人員，有效執行救災勤務，並提升消防員安全防護。今天上午11時許，兩民營企業在第二救災救護大隊泰山分隊舉行捐贈儀式，由第二大隊副大隊長林世明代表受贈，共同守護市民生命財產安全。
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