5旬婦誤陷「網戀騙局」 欲匯十萬給「哥哥」遭警攔阻

台中謝姓女子短短一個月內，誤陷「網路愛情詐騙」，日前捧著十萬元現金，到后里某銀行櫃檯，不斷嚷嚷要將匯款給「哥哥林樺」，行員聽到2人姓氏不同，直覺有異，隨即通報大甲警方到場協助，即時防堵一場「騙財危機」。

台中謝女(58歲)今年3月認識名林姓網友，兩人每日噓寒問暖聊天，情話綿綿，不到一個月時間，就在網上互許彼此為男女朋友；林姓網友4月中旬以欠債為由，向謝女借十萬元，並表示借到後，就會與她碰面。

謝女不疑有他，20日抱著十萬元現金，到台中商業銀行后里分行，臨櫃直嚷著要匯款給「哥哥林樺」；行員發現，謝女所稱「哥哥林樺」，與謝女姓氏不同，直覺有異，隨即通報大甲警分局義里所警員到場協助。

警員劉泓逸、林躍宸趕赴現場了解狀況，發覺這是慣用的愛情詐騙手法，找出類似案例，向謝女苦心相勸；謝女此時回想，自己並未見過對方，雙方網路聊天也僅一個多月，與警方案例特徵相同，才驚覺自己深情相待的「哥哥林樺」，竟是居心叵測的詐騙集團，停下匯款程序，保住十萬元積蓄。