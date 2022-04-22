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影／台南北區民宅火警4戶波及 義消心臟不適送醫
台南市北區西門路四段330巷一民宅3樓上午10時54分冒出濃煙，火勢一發不可收拾，延燒至隔壁民宅，計有4棟受波及，所幸住戶均已逃出，消防局表示，起火原因仍需進一步釐清。然而，現場天候炎熱，有名參與打火義消穿著厚重防火衣物，心臟突然不適，緊急送醫治療。
案發地點屬於狹窄巷弄，消防人員布水線接駁到火場，出水搶救。而台南市警五分局公園派出所員警據報後馳抵現場交通疏導，疏散周邊住宅民眾避難。
小北里長謝水泉表示，接獲通報後，趕到現場，清查周邊住戶名單，幸無人員受傷。至於起火原因，住戶表示，情況危急，趕忙逃出現場，只見濃煙密布，不清楚起火原因，
台南市消防局救災救護指揮中心總計調派三梯次人車到場滅火，火勢延燒至隔壁住戶，計有4戶受到波及，火勢約20分鐘受到控制，很快被撲滅。不過，到場支援打火的1名義消突感身體不適，疑心臟不適，經到場救護人員監測，現場緊急處置後，後送到奇美醫院診治。
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