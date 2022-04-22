私娼寮攬客性交易 中市府強制拆除違章建築

台中市北區一處違章建築屢遭檢舉從事色情交易，台中市政府警察局第二分局報請台中市都市發展局稽查，認定是違章建築且危害公共安全，今天市府出動人員強制拆除。

市警局二分局表示，這處違章建築屢遭居民檢舉私娼攬客從事色情交易，影響社會善良風俗甚鉅，警方自民國109年起多次強力掃蕩，共查獲妨害風化案件10件67人，並依法移送台中地檢署偵辦。

警方發現，雖經多次掃蕩移送法辦，但業者仍無視公權力，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間仍繼續違法攬客，意圖從事性交易，恐形成防疫破口，警方決定祭出鐵腕。

警方指出，經運用「第三方警政」策略，主動報請市府都市發展局稽查，認定違章建築事實明確且涉及危害公共安全，22日上午由市府派人強制拆除，展現決心掃除治安疑慮。

二分局長陳家銘呼籲，房東應過濾慎選租客，勿心存僥倖、影響治安公安，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦，場所違規違建部分，將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除。

陳家銘強調，絕不讓不法業者有投機僥倖機會，全面掃除不法行業倖存空間，同時也鼓勵民眾如有發現違法情事或重大犯罪可疑現象時，勇於向警方舉報，將犯罪趕出居住社區，確保台中宜居城市。