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暴力討債逼人跳樓 女子因確診警方暫未拘捕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

簡姓男子等暴力討債集團在債務人親人家噴漆。記者林保光／翻攝
簡姓男子等暴力討債集團在債務人親人家噴漆。記者林保光／翻攝
綽號「蔥仔」的蔡姓男子2月間受1名女子委託，到高雄市前鎮區討債，他與同夥涉嫌侵入債務人家裡亮刀殺人，債務人驚慌跳樓，全身骨折。高雄警方在連半月掃黑行動，逮捕涉嫌暴力討債的蔡與同夥共5人，不過，這名女子卻因新冠肺炎確診就醫，警方暫沒拘捕她。

警政署在4月6日到4月20日，展開全國同步掃黑行動，高雄市警方共檢肅治平掃黑對象23人到案，連同拘捕各集團旗下成員135人，合計將158人移送法辦，其中包含蔡姓男子等3夥暴力討債集團。

據了解，蔡姓男子（24歲）2月25日深夜，受26歲的曾姓女子委託，夥人到高雄市前鎮區三多三路陳姓男子（32歲）住處討債，蔡進屋後涉嫌亮刀，要脅陳還債，陳遭追殺上樓，從4樓跳下，全身多處骨折，蔡搗毀陳家物品後，與在屋外的曾女逃逸。

高雄市警方在4月11日掃黑行動逮捕蔡等人，要查捕涉案的曾女時，發覺曾女不巧與金芭黎舞廳工作人員曾密切接觸，因發燒就醫確診，暫時未拘捕她。將蔡等人依恐嚇、妨害自由、毀損及傷害罪嫌移送法辦。

高雄市警方另查獲以簡姓、陳姓2男子為首的2夥暴力討債集團。簡姓男子（33歲）受託，向洪姓男子討840萬債務，2月7日與同夥在高雄市小港區，涉嫌押洪到大寮區三隆地區某農舍打，逼洪簽立本票及轎車讓渡書後，洪先拿出17萬元才獲釋，2月25日簡等人涉嫌到洪父家等處潑漆、潑餿水，警方才在掃黑行動中，逮捕簡等6人到案。

陳姓男子（34歲）與同夥在去年9月，在高雄市大寮區涉嫌挾持張姓男子夫婦，到大寮區台88快速道路高架橋下的堤坊，持棍打傷張姓夫妻，張頭破血流、腦震盪，身體多處骨折，後來害怕再居住高雄，舉家搬上台北。警方4月20日逮捕陳與同夥共6人到案。

蔡姓男子（左二）侵入債務人家動刀，致債務人跳樓，委託他要債的女子卻因確診，警方暫未拘捕。記者林保光／翻攝
蔡姓男子（左二）侵入債務人家動刀，致債務人跳樓，委託他要債的女子卻因確診，警方暫未拘捕。記者林保光／翻攝
高雄警方在半個月掃黑行動中，查獲陳姓男子等暴力討債集團私備的刀械。記者林保光／攝影
高雄警方在半個月掃黑行動中，查獲陳姓男子等暴力討債集團私備的刀械。記者林保光／攝影

高雄市 骨折 債務

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