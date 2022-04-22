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影／詐欺溯源赫見黑幫操控 三峽警逮8人 主嫌收押禁見

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市簡姓黑幫分子，背後操控旗下成員，以「假投資」手法詐騙民眾，今年1月遭警破獲。警方向上溯源，赫見簡男才是幕後藏鏡人，日前備齊事證，持搜索票與拘票兵分多路，於三峽、桃園等地，逮捕簡等8名幫眾一併帶回偵辦，警詢後依組織、詐欺送辦，簡複訊裁定收押禁見。

據了解，今年1月，新北市三峽警分局破獲一起網路刊登小額借貸廣告，誆以「查核金融信用」騙取被害人存簿、提款卡、身分證件，帶被害人交付之際，既被帶往鶯歌區文化路一間歇業修車廠內拘禁。

嫌犯鄭男怕被害人報案，還教唆旗下一幫未成年中輟生小弟，持械看守、禁止被害人對外通聯，以防被害人掛失帳戶及對外求救。警破獲當天於鶯歌現場救出6男、1女共7名遭軟禁借錢男女，包括一名35歲母親帶著未滿周歲嬰兒。

案經三峽警向上溯源，發現該詐騙集團背後確有黑幫操控，而主嫌簡男（27歲）竟是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會黑幫幹部。日前事證齊備，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

這個月13日，三峽警會同新北市警局科技偵查隊、霹靂小組持搜索票與拘票兵分多路，前往新北三峽、桃園大溪，逮捕簡男等8名幫眾，連同搜扣127萬元、人頭帳戶存摺等贓證物，一併帶回偵辦。警詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌將8嫌移送法辦，檢察官複訊後裁定簡男、賴男收押禁見；另幫派成員丁男、黃男分別以30萬元、10萬元交保候傳。

警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方現場清點贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方現場清點贓證物。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕過程。記者曾伯愷／翻攝
警方逮捕過程。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲黑幫詐欺集團，現場查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方破獲黑幫詐欺集團，現場查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方攔車逮人。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方攔車逮人。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送8名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送8名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
警方於三峽逮捕主嫌簡姓男子。記者曾伯愷／翻攝
警方於三峽逮捕主嫌簡姓男子。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 桃園

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