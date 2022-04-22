快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

疑爭道釀車禍 速食店外送員竟亮刀揮舞

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓速食店外送員昨天騎車行經桃園區中山路往中壢方向行駛，因途中與1輛小貨車發生車禍，與梁姓貨車司機發生口角及肢體衝突後，還亮刀叫囂，嚇壞不少路過民眾，所幸派出所就在200公尺外，員警即時趕抵，才阻止事件擴大惡化。

警方指出，陳男認為自己是被撞的一方，所以當下情緒激動，與對方拉扯後，就從車廂掏出水果刀朝對方比劃。中路派出所獲報立即啟動快打部隊，大批警力戒備之下，陳男才慢慢收斂，將刀放回車廂，最後因手肘破皮收傷送醫。

陳男供稱自己是被撞的一方，指控梁男殺人未遂、妨害自由和傷害等罪，而梁男也因為陳男拿刀揮舞被嚇壞，同樣提出恐嚇及傷害告訴。

警方表示，關於陳、梁雙方的指控，員警均依規定受理並移請桃園地檢署偵辦，也呼籲用路人遵循交通規則，互相禮讓，切勿意氣用事，以確保行車安全。

桃園 車廂 外送員

延伸閱讀

便當外送員闖紅燈被警查獲通緝 通知老闆：我有麻煩了

管委會不准外送員送餐到門口又不代送 北市將開罰

外送員進社區送餐 前外送員罵：想什麼做什麼欠缺配套

要進社區大樓送餐給隔離、確診者 新竹外送員反彈

相關新聞

前鎮漁港菲船員溺斃 疑跳船不慎落海

高雄市前鎮漁港今天發現1名菲律賓籍船員落海，消防隊下水救人，發現這名船員已經溺斃，警、消初步了解，他疑凌晨摸黑跳船，不慎...

斷開違法「人性連結地」台中4戶違建私娼寮被鏟平

台中市北區精武路私娼寮聚集，長期經檢舉涉嫌妨害風化，疫情期間也照樣攬客營業增加風險，警方確認該處多間都屬於違建，內部隔間...

影／台南北區民宅火警4戶波及 義消心臟不適送醫

台南市北區西門路四段330巷一民宅3樓上午10時54分冒出濃煙，火勢一發不可收拾，延燒至隔壁民宅，計有4棟受波及，所幸住...

影／專科生搭電梯起糾紛 無視上課中 囂張闖教室嗆聲

新北市某技術學院專科學生，因電梯搭載糾紛，竟追到課堂上嗆聲，上課講師出面勸阻，反被這群耍流氓學生恐嚇「閉嘴！我警告你，你...

暴力討債逼人跳樓 女子因確診警方暫未拘捕

綽號「蔥仔」的蔡姓男子2月間受1名女子委託，到高雄市前鎮區討債，他與同夥涉嫌侵入債務人家裡亮刀殺人，債務人驚慌跳樓，全身...

影／詐欺溯源赫見黑幫操控 三峽警逮8人 主嫌收押禁見

新北市簡姓黑幫分子，背後操控旗下成員，以「假投資」手法詐騙民眾，今年1月遭警破獲。警方向上溯源，赫見簡男才是幕後藏鏡人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。