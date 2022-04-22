疑爭道釀車禍 速食店外送員竟亮刀揮舞

桃園一名陳姓速食店外送員昨天騎車行經桃園區中山路往中壢方向行駛，因途中與1輛小貨車發生車禍，與梁姓貨車司機發生口角及肢體衝突後，還亮刀叫囂，嚇壞不少路過民眾，所幸派出所就在200公尺外，員警即時趕抵，才阻止事件擴大惡化。

警方指出，陳男認為自己是被撞的一方，所以當下情緒激動，與對方拉扯後，就從車廂掏出水果刀朝對方比劃。中路派出所獲報立即啟動快打部隊，大批警力戒備之下，陳男才慢慢收斂，將刀放回車廂，最後因手肘破皮收傷送醫。

陳男供稱自己是被撞的一方，指控梁男殺人未遂、妨害自由和傷害等罪，而梁男也因為陳男拿刀揮舞被嚇壞，同樣提出恐嚇及傷害告訴。

警方表示，關於陳、梁雙方的指控，員警均依規定受理並移請桃園地檢署偵辦，也呼籲用路人遵循交通規則，互相禮讓，切勿意氣用事，以確保行車安全。