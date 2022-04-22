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2男偷彩券行20萬彩券 警追衣服這兩標誌查到搭火車逮獲
3月底基隆2名男子到經營彩券行的服飾店，1人假意挑選衣服，讓店員離開彩券櫃台，另1人再趁機偷走抽屜內價值約20萬元彩券。警方調監視沿線追查，依作案衣服兩個明顯標誌查到曾上火車，昨循線逮捕張姓、謝姓男子，依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，3月31日晚6點多，有2名男子進到服飾店，當時店內只有1名店員看店。1名男子說要買衣服，店員離開彩券行櫃台，陪男子挑選衣服，這名男子最後也花400元買了一件衣服。
店員收了錢回到櫃台，等2名男子離開後才發現，抽屜內好幾本彩券被偷走。調閱店內監視器畫面查看，發現兩名竊賊有備而來，下手前先將對準彩券行櫃台的監視器電源拔掉。
第一分局偵查隊長岳志板表示，彩券行遭竊10本刮刮樂，損失約20萬元，調閱店家監視器發現2名男子涉有重嫌，由於犯嫌配戴口罩、帽子且穿著深色衣物，於夜間更加不易辨識，案情一度陷入膠著。但兩男作案時穿著T恤有醒目「adidas」及「RO」字樣，警方循線查出行蹤。
經警方鍥而不捨、過濾分析上百支監視器鎖定犯嫌身分，發現犯嫌搭乘火車犯案並出沒在桃園一帶，且疑似於其他地區也犯下多起竊案，昨持拘票及搜索票，在其住處一舉將犯嫌逮捕歸案，並起獲作案衣物、鞋子，擴大追查是否涉及其他竊案。
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