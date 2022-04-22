82歲翁領百萬以為遭詐 警一問才知他心酸要救臥床兒子

詐騙橫行，高齡長者積蓄遭掏空時有所聞，台中市82歲陳姓老翁前天到農會提領100萬元現金，行員擔心他遇害趕緊通報轄區員警到場，陳翁才說因兒子長骨刺失業、臥病在床，他為了救兒四處籌手術錢，警方為求謹慎，一路陪同他領完攜帶大筆現金，護送到指定醫院繳款後才安心。

台中第四分局指出，南屯派出所巡佐蔡文卿，及警員簡佑宗、鄭依婷20日接獲南屯區農會通報，陳姓老翁到臨櫃要提領現金100萬元，第一時間直覺可能遇上詐團，加上陳翁年事已高，符合近年頻繁遭詐遇害模式，並先通知警方到場協助。

警方到場不禁疑問說「阿伯，你要領100萬喔」、「領100萬元要衝蝦咪？」陳才娓娓道來，表示因為「兒子脖子整組都壞掉了，需要動手術」。陳翁並解釋，因兒子脊椎長骨刺，痛到不能動臥病在床，近期也無法工作導致失業，缺錢手術才向老父求救。

陳翁也說，兒子需要經手續更換脊椎，但因健保沒給付一個就要25萬元，一共需要4個需斥資100萬元，他和妻子為了這筆鉅額四處奔波，好不容易籌出來到農會提領。