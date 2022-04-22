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國1頭屋交流道自小客火燒車 駕駛及時逃生

中央社 / 苗栗縣22日電

國道1號頭屋交流道22日發生火燒車事件，江姓男子駕駛自小客車，行經國1頭屋路段突然失去動力，準備行駛下交流道，車輛突然起火燃燒，濃煙竄天，苗栗縣消防局獲報立即派遣人車到場搶救。（民眾提供） 中央社
國道1號頭屋交流道22日發生火燒車事件，江姓男子駕駛自小客車，行經國1頭屋路段突然失去動力，準備行駛下交流道，車輛突然起火燃燒，濃煙竄天，苗栗縣消防局獲報立即派遣人車到場搶救。（民眾提供） 中央社
國道1號頭屋交流道今天發生火燒車事件，江姓男子駕駛自小客車，行經國1頭屋路段突然失去動力，準備行駛下交流道，車輛突然冒煙起火，消防隊員趕往撲滅火勢，幸無人受傷。

苗栗縣消防局上午8時許接獲通報，國道1號南下頭屋交流道有車輛起火燃燒，隨即派遣頭屋、苗栗分隊人車前往搶救，途中約1公里外就可看到黑色濃煙竄天，為了把握時間，消防水車還冒險逆向行駛上頭屋匝道。

消防隊員趕抵火燒車現場，發現起火的自小客車已全面燃燒，變成一團火球，趕緊拉水線灌救，雖然不到幾分鐘就控制火勢，但整台車輛被燒得只剩下骨架。

駕駛自小客車的江姓男子（35歲）表示，原本從頭份開車要前往台中，行經國道1號頭屋路段，車輛突然失去動力，才會想要行駛下頭屋交流道檢查，不料，在匝道上就驚覺車輛冒煙，因此趕緊停下來，拿出車上小型滅火器想要撲滅火勢，仍然無法阻止火舌擴散。

警方勘查現場，由於車輛車齡已有十幾年，初步不排除零件老舊，引發火舌，詳細起火原因有待進一步鑑定，所幸事故未波及其他車輛，也沒有造成人員傷亡。

國道 火燒車

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