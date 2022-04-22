快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

便當外送員闖紅燈被警查獲通緝 通知老闆：我有麻煩了

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子從事便當外送員，日前騎車外送便當，行經三民區一處路口時，因闖紅燈違規右轉被後方巡邏警網撞見攔查，警方一查黃男竟是侵占案通緝犯，黃男自知通緝身分被揭穿，去電老闆：「我有麻煩，卡到案子，便當不能送了」。

三民警一分局三民派出所員警18日中午時分，執行交通稽查勤務，巡經三民區建國三路和立德街口時，發現便當外送員黃姓男子（45歲）送完便當，要返回店內時，未遵守交通號誌，紅燈直接違規右轉，警方於是趨前將他攔下盤查。

警方要求黃男交出身分證件受檢，結果一查，發現黃男是2年前被高雄地檢署發布侵占案的通緝犯，黃男見法網難逃，當下去電便當店的老闆，告知老闆因被警方抓到，卡到案子，無法送便當，訊後被警方解送歸案。

黃姓男子從事便當外送員，因紅燈違規右轉遭警攔查，被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
黃姓男子從事便當外送員，因紅燈違規右轉遭警攔查，被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
從事便當外送員的黃姓男子被警方查出是通緝犯，去電向老闆說無法送便當了。記者石秀華／翻攝
從事便當外送員的黃姓男子被警方查出是通緝犯，去電向老闆說無法送便當了。記者石秀華／翻攝

便當 外送員 通緝

延伸閱讀

外送不能送到家 居隔者困擾

外送員進社區送餐 前外送員罵：想什麼做什麼欠缺配套

要進社區大樓送餐給隔離、確診者 新竹外送員反彈

社區大樓阻送餐送藥擬開罰 外送員反彈：要我們當染疫小蜜蜂？

相關新聞

前鎮漁港菲船員溺斃 疑跳船不慎落海

高雄市前鎮漁港今天發現1名菲律賓籍船員落海，消防隊下水救人，發現這名船員已經溺斃，警、消初步了解，他疑凌晨摸黑跳船，不慎...

斷開違法「人性連結地」台中4戶違建私娼寮被鏟平

台中市北區精武路私娼寮聚集，長期經檢舉涉嫌妨害風化，疫情期間也照樣攬客營業增加風險，警方確認該處多間都屬於違建，內部隔間...

影／台南北區民宅火警4戶波及 義消心臟不適送醫

台南市北區西門路四段330巷一民宅3樓上午10時54分冒出濃煙，火勢一發不可收拾，延燒至隔壁民宅，計有4棟受波及，所幸住...

暴力討債逼人跳樓 女子因確診警方暫未拘捕

綽號「蔥仔」的蔡姓男子2月間受1名女子委託，到高雄市前鎮區討債，他與同夥涉嫌侵入債務人家裡亮刀殺人，債務人驚慌跳樓，全身...

影／詐欺溯源赫見黑幫操控 三峽警逮8人 主嫌收押禁見

新北市簡姓黑幫分子，背後操控旗下成員，以「假投資」手法詐騙民眾，今年1月遭警破獲。警方向上溯源，赫見簡男才是幕後藏鏡人，...

2男偷彩券行20萬彩券 警追衣服這兩標誌查到搭火車逮獲

3月底基隆2名男子到經營彩券行的服飾店，1人假意挑選衣服，讓店員離開彩券櫃台，另1人再趁機偷走抽屜內價值約20萬元彩券。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。