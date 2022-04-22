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便當外送員闖紅燈被警查獲通緝 通知老闆：我有麻煩了
高雄市一名黃姓男子從事便當外送員，日前騎車外送便當，行經三民區一處路口時，因闖紅燈違規右轉被後方巡邏警網撞見攔查，警方一查黃男竟是侵占案通緝犯，黃男自知通緝身分被揭穿，去電老闆：「我有麻煩，卡到案子，便當不能送了」。
三民警一分局三民派出所員警18日中午時分，執行交通稽查勤務，巡經三民區建國三路和立德街口時，發現便當外送員黃姓男子（45歲）送完便當，要返回店內時，未遵守交通號誌，紅燈直接違規右轉，警方於是趨前將他攔下盤查。
警方要求黃男交出身分證件受檢，結果一查，發現黃男是2年前被高雄地檢署發布侵占案的通緝犯，黃男見法網難逃，當下去電便當店的老闆，告知老闆因被警方抓到，卡到案子，無法送便當，訊後被警方解送歸案。
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