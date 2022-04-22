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欠稅未繳清 男子賓士名車再遭查扣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣柳姓男子於前年11月間因積欠稅、罰鍰等20餘萬元，遭行政執行署嘉義分署查扣名下賓士車，柳男申辦分期繳納才獲准將愛車開回，但是逾期未繳清又累積罰鍰達60萬餘元，昨天嘉義分署人員再度將其賓士車查扣拖吊到分署保管場保管。嘉義分署表示，除非在今年6月拍賣會之前繳清所有欠款，否則將拍賣賓士車以抵繳欠款。

嘉義分署表示，嘉義縣竹崎鄉30歲柳男從2020年至今滯欠牌照稅、健保費、過路費等約60餘萬元，欠稅費案件達418筆。其中還包括因吸食三級毒品「愷他命」被課處38萬餘元罰鍰未繳被嘉義市警察局移送的案件。

分署指出，2020年柳男曾因欠20餘萬元罰鍰其名下的白色賓士C300轎車在垂陽路橋下高鐵大道路邊被嘉義縣稅務局人員以車牌辨識器查獲，由嘉義分署人員查封車輛，並將車輛拖吊到分署保管處所保管。愛車被查扣柳男果然即繳納10萬元欠稅，其餘欠款請求每期繳納1萬元，分10期完全繳清，申請分期獲准取回車輛。

但是柳男僅繳納3期後就不繳，嘉義分署撤銷分期繳納許可，昨天分署執行人員同樣在高鐵大道路邊查獲這輛賓士車扣押拖吊。分署強調，除非繳清所有欠款或提出確實擔保，否則將在下次聯合拍賣日拍賣賓士車抵繳欠款。

嘉義分署重申，分署和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，隨時透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報強制執行拖吊作業。若是義務人仍不理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請欠繳稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。

行政執行署嘉義分署人員依法進行查扣。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員依法進行查扣。圖／行政執行署嘉義分署提供
柳男未繳清罰鍰，名下賓士車遭查扣拖吊。圖／行政執行署嘉義分署提供
柳男未繳清罰鍰，名下賓士車遭查扣拖吊。圖／行政執行署嘉義分署提供

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