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注意！行駛南迴公路未開車頭燈 將取締開罰最高1200元
為提升特定路段行車安全，公路總局針對南迴公路省道台9線台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，即日起全段實施全天候開啟頭燈，未開啟頭燈，將取締開罰最高1200元，呼籲用路人遵守。
公路總局第三養護工程處表示，南迴公路因多山路、多彎道、陡坡或道路狹窄，加上氣候變化大，易造成視線死角，造成行車危安，因此，全段列為特定路段，必須全天候開啟車頭燈，提醒遠方來車。
由於目前許多車款有自動日行燈功能，只要日行燈開啟就不用再開啟車頭燈，但舊款沒有日行燈功能的車款，就必須開車頭燈。未開啟車頭燈依道路交通管理處罰條例可處新台幣600 元以上至 1200 元以下罰鍰。
公路總局第三養護工程處表示，取締路段從台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，全長約90公里，除有警方定點或機動取締外，另將透過CCTV即時監視影像裁罰。
另特定路段也都設置號誌告示牌提醒用路人，除腳踏車、輔助電動車等沒有車頭燈功能交通工具車輛外，所有車輛都須全天候開啟日行燈或車頭燈行駛，以免受罰。
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